Das Auswärtige Amt hat den türkischen Botschafter einbestellt und die Freilassung des Menschenrechtlers Steudtner gefordert.

In der Pressemitteilung des Ministeriums heißt es, es sei notwendig, dass die türkische Regierung die Empörung und das Unverständnis der Bundesregierung unmissverständlich erhalte - ohne diplomatische Floskeln. Dem Botschafter sei klipp und klar gesagt worden, dass die Verhaftung Steudtners und anderer Aktivisten nicht nachvollziehbar sei. Der Botschafter wisse nun, Zitat, "dass es uns ernst ist". Vorwürfe über Verbindungen zu terroristischen Organisationen seien offensichtlich an den Haaren herbeigezogen. Das Auswärtige Amt teilte weiter mit, dass Außenminister Gabriel seinen Urlaub unterbricht, um morgen in Berlin über weitere Maßnahmen zu beraten.



Nach einem Bericht der Zeitung "Die Zeit" übergab die Türkei den deutschen Behörden eine Liste mit angeblichen Terrorunterstützern. Auf der Liste befinden sich auch deutsche Firmen, darunter Daimler und BASF. Ankara wirft ihnen dem Bericht zufolge Verbindungen zur Bewegung des Predigers Gülen vor, den der türkische Präsident Erdogan für den Putschversuch vor einem Jahr verantwortlich macht.