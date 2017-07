Österreichs Außenminister Kurz hat die EU dazu aufgefordert, mehr Entschlossenheit im Umgang mit der Türkei zu zeigen. Er werde sich weiterhin für einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen einsetzen, sagte der ÖVP-Politiker der "Welt am Sonntag". Er begrüße es, dass der deutsche Außenminister Gabriel seine Beurteilung der Lage und den Umgang mit der Türkei endlich überdacht habe.

Die willkürliche Verhaftung der Menschenrechtsaktivisten Steudtner und Eser sowie des Journalisten Yücel bestätige die Einschätzung, dass sich die Türkei immer weiter von Europa wegbewege, so Kurz. Bundespräsident Steinmeier betonte in einem ZDF-Interview, er halte die von Gabriel angekündigte Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik für richtig. Deutschland könne es nicht hinnehmen, dass so viele Menschen verfolgt, ins Gefängnis gesteckt und mundtot gemacht würden.



Kanzleramtschef Altmaier warnte in der "Bild am Sonntag" vor einer einseitigen Verurteilung der Türkei. Das Land sei eines der demokratischsten in der Region, sagte der CDU-Politiker. Damit meine er nicht Präsident Erdogan, sondern die türkische Gesellschaft insgesamt. So habe Erdogan die Abstimmung über die Verfassungsänderung nur mit 51 Prozent gewonnen und nicht mit 90 Prozent, wie dies in Diktaturen üblich sei, erläuterte Altmaier.