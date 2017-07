SPD-Chef Schulz hat nach der Verhaftung von Menschenrechtlern in der Türkei einen Stopp von EU-Geldern für das Land verlangt.

Es habe keinen Sinn, dass Brüssel Finanzhilfen im Vorgriff auf einen möglichen EU-Beitritt an die Türkei zahle, während es eine offene Konfrontation mit Präsident Erdogan gebe, sagte Schulz in Berlin. Er sprach sich zudem dafür aus, die Verhandlungen über die Ausweitung der Zollunion zwischen der EU und der Türkei auf Eis zu legen.



Wegen der Verhaftung des deutschen Menschenrechtlers Steudtner bestellte das Auswärtige Amt in Berlin heute den türkischen Botschafter ein. Ihm sei klipp und klar gesagt worden, dass die Verhaftung Steudtners und anderer Aktivisten nicht nachvollziehbar sei, hieß es in einer Mitteilung. Vorwürfe über Verbindungen Steudtners zu terroristischen Organisationen seien offensichtlich an den Haaren herbeigezogen. Bundesaußenminister Gabriel brach seinen Urlaub ab, um über weitere Maßnahmen zu entscheiden.



Die Türkei hat den deutschen Behörden nach einem Medienbericht eine Liste mit angeblichen Terrorunterstützern übergeben, auf der sich auch deutsche Firmen befinden.



Nach Informationen der Zeitung "Die Zeit" sind in den Unterlagen die Namen von insgesamt 68 Einzelpersonen und Unternehmen - darunter Daimler und BASF - enthalten. Ankara werfe ihnen Verbindungen zur Bewegung des Predigers Gülen vor, den der türkische Präsident Erdogan für den Putschversuch vor einem Jahr verantwortlich macht. Die Liste sei dem Bundeskriminalamt bereits vor Wochen übergeben worden, hieß es weiter. Das Unternehmen BASF erklärte, man habe vom BKA offiziell erfahren, dass man auf der Liste stehe.