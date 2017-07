Bundespräsident Steinmeier hat den türkischen Präsidenten Erdogan in scharfer Form kritisiert.

Steinmeier sagte in einem ZDF-Interview, Erdogan versuche nicht nur, das Land auf sich zuzuschneiden. Vielmehr würden jetzt auch die Reste an Kritik und Opposition verfolgt, gefangengenommen und mundtot gemacht. Aus diesen Gründen halte er eine Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik - wie Außenminister Gabriel es angekündigt hatte - für richtig. Was in der Türkei geschehe, könne man nicht hinnehmen. Das sei eine Frage der Selbstachtung Deutschlands.



Steinmeier begrüßte auch Gabriels offenen Brief an die Türken in Deutschland. Der Außenminister hatte im Namen der Bundesregierung um Verständnis für einen schärferen Kurs gegenüber Ankara geworben. Zugleich stellte er klar, Zitat: "Sie, die türkischstämmigen Menschen in Deutschland, gehören zu uns - ob mit oder ohne deutschen Pass."