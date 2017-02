Koenigs rief die Bundesregierung dazu auf, sich nicht nur auf Aussagen von Botschaftsangehörigen zu verlassen, sie sollte auch internationale Hilfsorganisationen vor Ort befragen. Koenigs betonte, um in Afghanistan ein Zeichen zu setzen, müsse man dort die richtige Politik machen. Man sollte die Menschen informieren, dass sich der "schwierige und gefährliche Weg" nach Deutschland nicht lohne. Koenigs, der UNO-Sonderbeauftragter der Unterstützungsmission in Afghanistan war, warb zudem dafür, mehr über Integration als über Abschiebung zu diskutieren. Da gebe es Missstände und Herausforderungen. "Die wenigen Abschiebungen, die symbolisch sein sollen, würden nicht weiterhelfen". Mit Blick auf die uneinheitliche Haltung der Bundesländer zum Thema Abschiebungen meinte er, dies liege "bedauerlicherweise" nicht in deren Zuständigkeit, darüber zu entscheiden. "Es gibt einzelne Bundesländer, die den Widerstand proben". Dies sei aber zeitlich begrenzt. So könne Schleswig-Holstein die Abschiebungen nach Afghanistan nicht verhindern, nur verzögern.

Das vollständige Interview lesen Sie in Kürze an dieser Stelle.