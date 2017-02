Streit um Abschiebungen Koenigs (Grüne): Afghanistan kein sicheres Land

Der menschenrechtspolitische Sprecher der Grünen, Tom Koenigs (picture alliance / dpa / Arno Burgi)

Der menschenrechtspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Koenigs, lehnt die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan ab.

In dem Land gebe es keine sicheren Räume, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. Die Bundesregierung sollte ihre Lageeinschätzung überdenken und sich dabei nicht nur auf Aussagen von Botschaftsangehörigen verlassen, sondern auch Hilfsorganisationen vor Ort befragen. Koenigs, der UNO-Sonderbeauftragter der Unterstützungsmission in Afghanistan war, warb dafür, mehr über Integration als über Abschiebung zu diskutieren. Da gebe es Missstände und Herausforderungen. Die wenigen Abschiebungen, die symbolisch sein sollten, würden nicht weiterhelfen. Koenigs betonte, um in Afghanistan ein Zeichen zu setzen, müsse man dort die richtige Politik machen. Man müsse die Menschen informieren, dass sich der schwierige und gefährliche Weg nach Deutschland nicht lohne.