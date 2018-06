Bundesinnenminister Seehofer droht Bundeskanzlerin Merkel im Asylstreit nach übereinstimmenden Berichten mit einem Alleingang. Das meldete zunächst die Deutsche Presse-Agentur, inzwischen zog AFP nach. Die beiden Agenturen berufen sich auf die Sondersitzung der CSU-Landesgruppe in Berlin.

Den Berichten zufolge will Seehofer im Zweifel per Ministerentscheid handeln und dazu Anfang kommender Woche den Auftrag des CSU-Vorstandes einholen.



In dem Streit geht es um die Frage, welche Asylbewerber in Zukunft an der deutschen Grenze abgewiesen werden können. Die CSU möchte durchsetzen, dass Flüchtlinge, die bereits in anderen Staaten registriert sind, nicht mehr ins Land gelassen werden.



Bundeskanzlerin Merkel wirbt dagegen für eine europäische Lösung und hat die Rückendeckung des CDU-Präsidiums. Ihr Kompromissvorschlag sieht vor, mit den am stärksten vom Migrationsdruck betroffenen europäischen Ländern bilaterale Vereinbarungen zu treffen. Wegen des Unionsstreits hatte der Deutsche Bundestag die heutige Sitzung am späten Vormittag unterbrochen.



Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther von der CDU sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", man werde sich den Kurs in der Flüchtlingspolitik nicht von der CSU diktieren lassen.



Die SPD-Europaabgeordnete Sippel kritisierte CDU und CSU. Sie sagte im Deutschlandfunk, die Unionsparteien sollten sich für eine europäische Lösung einsetzen, statt auf dem Rücken von Hilfsbedürftigen einen Streit auszutragen.

