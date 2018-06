Auf dem Mittelmeer sucht ein Schiff mit 629 Migranten an Bord bislang erfolglos nach einem aufnahmebereiten Land.

Italiens neuer Innenminister Salvini von der rechtsgerichteten Lega teilte mit, er sehe Malta in der Pflicht. Die Regierung in Valletta wies dies zurück, man habe nichts mit der Rettungsaktion zu tun. Salvini hatte im Wahlkampf eine restriktive Flüchtlingspolitik gefordert. Am Wochenende schrieb er auf Facebook, von nun an werde Italien Nein sagen zu - so wörtlich - "Menschenhandel und einem Geschäft mit illegaler Einwanderung".



Die betroffene Organisation SOS Mediterranee twitterte, die Menschen auf ihrem Schiff "Aquarius" seien bei verschiedenen Rettungsaktionen aufgenommen worden. Daran habe sich auch die italienische Marine beteiligt.

