Auf dem Mittelmeer sucht ein Schiff mit 629 Migranten an Bord bislang erfolglos nach einem aufnahmebereiten Land.

Es handelt sich um das Rettungsschiff "Aquarius" der Organisation "SOS Mediterranée". Diese twitterte, die Flüchtlinge seien bei verschiedenen Rettungsaktionen aufgenommen worden. Es seien Kinder und schwangere Frauen darunter.



Sowohl Malta als auch Italien weigern sich, das Schiff anlegen zu lassen. Italiens neuer Regierungschef Conte erklärte, er habe seinen maltesischen Kollegen Muscat in einem Telefonat zur Aufnahme der Flüchtlinge aufgefordert. Dies habe Muscat mit der Begründung abgelehnt, dass die Migranten nicht in maltesischen Gewässern gerettet worden seien. Conte schickte zwei Patrouillenboote mit Ärzetn an Bord zur "Aquarius".



Der neue italienische Innenminister Salvini von der fremdenfeindlichen Lega-Partei betrachtet Seeretter von Flüchtlingen als Menschenschmuggler und hatte kürzlich angekündigt, kein Rettungsschiff mehr in italienische Häfen zu lassen.

