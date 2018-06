Wegen eines Streits zwischen Italien und Malta wartet im Mittelmeer ein Schiff mit 629 Migranten an Bord auf eine Genehmigung zum Anlegen.

Maltas Regierungschef Muscat erklärte, man halte sich an die internationalen Verpflichtungen. Malta sei nicht zuständig, da die Menschen in Gewässern aufgenommen worden seien, die von Libyen kontrolliert würden. Italiens Innenminister Salvini drohte mit einer Schließung italienischer Häfen für Flüchtlinge, sollte Malta nicht einlenken. Alle Länder, die ans Mittelmeer grenzten, seien verantwortlich, so Salvini. Malta könne nicht damit rechnen, dass Italien sich weiter ganz allein dem Problem der mit Booten ankommenden Flüchtlinge stelle. - Die 629 Migranten waren am Samstag bei verschiedenen Rettungsaktionen aufgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.