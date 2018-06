Italien hat sich geweigert, einem Schiff mit 629 Flüchtlingen an Bord eine Genehmigung zum Anlegen zu erteilen.

Innenminister Salvini forderte stattdessen Malta auf, für die Flüchtlinge zu sorgen. Salvini und seine Partei Lega stehen in der neuen Regierung in Rom für eine restriktive Migrationspolitik. Maltas Regierungschef Muscat weist die Aufforderung aber zurück. Er sagte, man sei nicht zuständig, da die Menschen auf der "Aquarius" in libyschen Gewässern aufgenommen worden seien. Unter den Geretteten sind 123 unbegleitete Minderjährige, elf Kinder und sieben schwangere Frauen, wie die Flüchtlingsorganisation SOS Mediterranée mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.