Der Streit um den Zugang zum Tempelberg eskaliert weiter: Nachdem Israel den Zugang für Männer unter 50 Jahren untersagte, kam es in der Altstadt Jerusalems erneut zu Ausschreitungen. Palästinenserpräsident Abbas bat die USA um Hilfe. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Ost-Jerusalem.

In und um die Altstadt von Jerusalem wurde die Präsenz der Sicherheitskräfte vor den Freitagsgebeten massiv verstärkt. Hochrangige Muslime hatten für die Mittagsgebete zu Massenprotesten aufgerufen. Diese richten sich auch gegen die schärferen Zugangskontrollen mit Metalldetektoren am Tempelberg, die am vergangenen Wochenende aufgestellt worden waren - und eine Provokation für die Muslime darstellen, erklärte die Journalistin Sylke Tempel im Deutschlandfunk .

Sie ist Chefredakteurin der Zeitschrift "Internationale Politik" und beobachtet den Nahen Osten seit Jahren. Der Tempelberg sei für Muslime ein Ort, an dem sie die Besatzung nicht so sehr spürten. Sie reagierten empfindlich, wenn sie nun auch dort kontrolliert würden, sagte Tempel.

Dennoch äußerte sie Verständnis für die Kontrollen durch Israel. Immer wieder würden etwa Waffen auf den Tempelberg geschmuggelt oder Steine vom Berg herabgeworfen. Es gebe also begründete Sicherheitsbedenken.

"Nachgeben? Wir doch nicht"

Sowohl die israelische Regierung als auch die palästinensische Führung handeln laut Tempel nicht weise. Anstatt über Maßnahmen wie etwa die Zugangsbeschränkungen in Absprache mit den Palästinensern zu entscheiden, boxe die israelische Regierung sie einfach so durch.

Abbas hingegen mache mit seinem Hilferuf Richtung USA den Fehler, der im Nahen Osten immer wieder begangen werde: Einen starken Partner anzurufen, der dem Gegner sagen solle, was er zu tun habe. Sinnvoller sei es, einen Gesprächskanal offen zu halten. Aber niemand wolle nachgeben - laut Tempel ein "Dauerzustand" im Nahen Osten: "Nachgeben? Wir doch nicht."

20 Verletzte bei Zusammenstößen in der Altstadt

Der Tempelberg sei sowohl für Juden als auch für Muslime ein heiliger Ort und habe eine komplexe Verwaltungsstruktur, so Tempel. Die obere Hälfte - also der Felsendom und die Al-Aksa-Moschee - stehen unter der Aufsicht der islamischen Waqf-Behörde. Von muslimischer Seite werde behauptet, der Tempelberg habe mit dem Judentum nichts zu tun, was historisch nicht korrekt sei. Die an den Berg anschließende Klagemauer wird von Israel kontrolliert.

Hintergrund des neu aufgeflammten Konflikts um den Tempelberg ist der Angriff vor einer Woche, bei dem zwei israelische Polizisten getötet wurden. Seitdem kommt es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen israelischen Sicherheitskräften und muslimischen Gläubigen. Am Donnerstag waren bei Zusammenstößen 20 Menschen verletzt worden.

Auswärtiges Amt: Altstadt von Jerusalem meiden

Das Auswärtige Amt rief dazu auf, die Altstadt von Jerusalem und die angrenzenden Ost-Jerusalemer Stadtviertel ab sofort zu meiden. In der näheren Umgebung der Altstadt, an Checkpoints und in größeren Städten des Westjordanlandes sei besondere Vorsicht geboten.

Die Situation in und um die Jerusalemer Altstadt sei seit dem Angriff am vergangenen Freitag "sehr angespannt". Es gebe täglich Ausschreitungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. Es sei davon auszugehen, dass zahlreiche Palästinenser den Aufrufen zu öffentlichen Gebeten und Kundgebungen rund um die Freitagsgebete folgen werden.

