Im Streit um das Schutzprogramm für die sogenannten "Dreamer" hat die US-Regierung zwei juristische Niederlagen hinnehmen müssen.

Ein Bundesbezirksrichter entschied in Los Angeles, dass ein bereits erteilter Abschiebeschutz für Kinder, die illegal in die USA gebracht wurden, nicht zurückgenommen werden darf. Zuvor hatte bereits das Oberste Gericht der USA den Antrag der Regierung abgelehnt, in dem Streit ein Bundesberufungsgericht zu umgehen. Damit dürfte der Fall vermutlich durch alle Instanzen gehen.



Das von Ex-Präsident Obama eingeführte Daca-Programm erlaubt illegalen jungen Migranten, im Land zu leben und zu arbeiten, sofern sie bestimmte Bedingungen erfüllen und keine Verbrechen begehen. Die Regierung von Präsident Trump will Daca auslaufen lassen. Dagegen hat die Bürgerrechtsorganisation ACLU geklagt.

