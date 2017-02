Jedes Jahr im Februar wird der Opfer der Luftangriffe auf Dresden gedacht. Und jedes Jahr werfen uns Hörer vor, wir würden in unseren Nachrichten die Zahl der Toten verfälschen. Ein Beispiel für eine dieser Mails:

"Mir liegen mehrere Berichte aus verschiedenen Quellen vor, die ich Ihnen nennen könnte, die die Anzahl der Opfer des Terrorangriffs auf Dresden zwischen 100.000 und 250.000 beziffern. Warum werden immer nur 25.000 Tote erwähnt? Um diesen Angriff zu relativieren? Ich bezweifele inzwischen stark, dass der DLF noch neutral ist. Mit zweifelhaften Grüßen…"

Soweit die Mail - und hier unsere Antwort, nun auch für Sie alle.

Furchtbares Ereignis der europäischen Geschichte

Die Luftangriffe auf Dresden sind ohne jeden Zweifel ein furchtbares Ereignis der europäischen Geschichte. Dies kann, ja muss man sagen, ohne Ursache und Wirkungen des Zweiten Weltkriegs zu verwechseln. Der Deutschlandfunk sendet aus Köln, also aus der deutschen Großstadt, die als erste massiven Bombardements ausgesetzt war und die bis heute schwer davon gezeichnet ist. Auch hier im Westen können wir also nachvollziehen, was die Luftangriffe bedeutet haben, genauso wie in Hamburg oder in Nürnberg. Es gibt kein regionales Opfermonopol.

Geschacher um die Zahl der Toten

Dennoch wurde viele Jahre lang insbesondere um die Zahl der Toten in Dresden geschachert. Es haben politische Interessen eine Rolle gespielt. Sie begannen mit dem Versuch der Nationalsozialisten, das Geschehen zu instrumentalisieren. Es hat auch an mangelnder historischer Bearbeitung gelegen. Seit einiger Zeit liegt der Bericht einer von der Stadt Dresden eingesetzten Historikergruppe vor, der die Zahl mit "bis zu 25.000" angibt. Diese neuere Darstellung ist eingeflossen in die offizielle Bewertung und ist auch Grundlage für unsere Berichterstattung in den Nachrichten.

Kontroverse läuft ins Leere

Die Kontroverse läuft aber eigentlich in jedem Fall ins Leere. Jeder Tote ist einer zu viel. Das Aufrechnen von Opferzahlen hat seit den Sumerern, Ägyptern oder Griechen noch niemanden weiter gebracht. Es hilft auch uns heutigen Europäern nicht. Es kann noch nicht einmal den psychologisch verständlichen Wunsch bedienen, durch Hinweis auf die Schuld anderer die dem eigenen Land zugewiesene Täterrolle abzumildern.

Zuhören und sich gegenseitig respektieren

Helfen kann uns dagegen, dass wir uns unsere jeweiligen Sichtweisen auf die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges erklären, unsere persönlichen und kollektiven Erinnerungen. Frauen, die von Soldaten vergewaltigt wurden, haben jedes Recht gehört und ernst genommen zu werden. Die Vertrieben und auch die Menschen aus Dresden und aus anderen Orten des sogenannten Luftkriegs können und sollen ihren Schmerz ausdrücken. Dazu bedarf es aber keines Tauziehens um Opferzahlen.

Ernst genommen werden müssen aber nicht nur die Menschen in Deutschland. In Osteuropa und genauso in Frankreich, Italien, Griechenland, Belgien oder Luxemburg haben Deutsche furchtbare Verbrechen begangen, über die hierzulande auch heute noch seltsam wenig bekannt ist. Wer dagegen meint mit Dresden oder Hamburg, mit Coventry oder mit Massakern in anderen Ländern billige nationalistische Punkte machen zu müssen, der hilft nicht. Wer so etwas macht, verhält sich schäbig und schadet allen.