Im Streit um das Flüchtlingsschiff "Aquarius" hat die italienische Regierung den französischen Botschafter einbestellt.

Als Grund nannte das Außenministerium in Rom die Kritik des französischen Präsidenten Macron an der Weigerung, die mehr als 600 Flüchtlinge an Bord des Schiffs aufzunehmen.



Macron hatte Italien wegen der Entscheidung Zynismus und Verantwortungslosigkeit vorgeworfen und an das Land appelliert, das internationale Seerecht zu achten. Danach habe die im Notfall am nächsten gelegene Küstenregion die Pflicht zur Aufnahme.



Die italienische Regierung teilte daraufhin mit, sie brauche von Frankreich keine heuchlerischen Lektionen in der Flüchtlingspolitik.



Die "Aquarius" war sowohl von Italien als auch von Malta abgewiesen worden. Inzwischen erklärte sich Spanien zur Aufnahme der Menschen bereit.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.