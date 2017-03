Bundesfinanzminister Schäuble sieht gute Chancen für eine Einigung mit den USA in der Wirtschaftspolitik.

Er glaube, dass es eine gemeinsame Position geben werde, sagte der CDU-Politiker im Südwestrundfunk vor dem offiziellen Beginn des G20-Treffens in Baden-Baden. Schäuble betonte, sein amerikanischer Amtskollege Mnuchin habe beim gestrigen Treffen versichert, dass die USA am Freihandel interessiert seien. Mit Blick auf Drohungen aus den USA sagte Wirtschaftsministerin Zypries im Deutschlandfunk, bisher gebe es lediglich Ankündigungen, aber noch kein reales Verhalten. Allerdings sei Unsicherheit Gift für die Wirtschaft. Für den Fall, dass die US-Regierung ihre Drohung wahr macht und Strafzölle auf importierte Waren erhebt, schloss Zypries eine Klage bei der Welthandelsorganisation nicht aus. - In Washington kommt Bundeskanzlerin Merkel heute erstmals mit US-Präsident Trump zusammen. Dabei dürfte es auch um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen ihren Ländern gehen.