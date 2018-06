Im Streit um die polnische Justizreform sieht die Regierung in Warschau ihren Spielraum für Zugeständnisse an die Europäische Kommission erschöpft.

Man warte nun auf den nächsten Schritt aus Brüssel, erklärte ein Sprecher von Ministerpräsident Morawiecki. Die Kommission betrachtet die Justizreform in Polen als Bedrohung für Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung in dem EU-Mitgliedsland und leitete deshalb ein Verfahren gegen Warschau ein. Die polnische Regierung erklärte sich zuletzt zu einigen Änderungen bereit, will im Kern aber an ihren Plänen festhalten.

