Den Streit um die Kommunion in der deutschen katholischen Kirche sollen nach dem Willen des Vatikans die Bischöfe selbst lösen.

Papst Franziskus bitte darum, im Geist der kirchlichen Gemeinschaft eine möglichst einmütige Regelung zu finden, hieß es in einer Mitteilung des Vatikans nach einem Treffen mit deutschen Geistlichen in Rom. An dem Gespräch hatten auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Marx, und der Kölner Kardinal Woelki teilgenommen - als die jeweils wichtigsten Vertreter der beiden Konfliktparteien.



Anlass des Disputs ist ein Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz vom Februar, wonach protestantische Ehepartner von Katholiken an der Kommunion teilnehmen dürfen. Mehr als drei Viertel der deutschen Bischöfe hatten dafür gestimmt. Woelki und seine Mitstreiter hatten dagegen inhaltliche und formale Bedenken angemeldet.

