"Titanic"-Chefredakteur Tim Wolff sieht in der Sperrung des Twitter-Accounts seines Magazins eine Verletzung der Meinungs- und Kunstfreiheit.

Wolff sagte im Deutschlandfunk (Audio), Plattformen wie Twitter und Facebook hätten eine zu große Macht, wenn sie einen einfach "komplett abschalten" könnten. Das habe es bei Print und Funk früher nicht gegeben und lasse sich mit Meinungs- und Kunstfreiheit nur schwer verbinden. Dass eine Parodie mit etwas Ernstgemeintem verwechselt werde, überrasche ihn.



Hintergrund der Sperrung sind zwei Tweets, die gestern über den "Titanic"-Account abgesetzt wurden und bei denen das Satiremagazin vorgibt, dass die AfD-Politikerin Beatrix von Storch Urheberin sei. Von Storch war am Vortag von Twitter für zwölf Stunden gesperrt worden. Sie hatte sich in einem Tweet empört darüber geäußert, dass die Kölner Polizei Informationen zu den Neujahrsfeiern auch in arabischer Sprache verbreitet hatte. In dem Tweet war die Rede von "barbarischen, muslimischen gruppenvergewaltigenden Männerhorden". Daraufhin waren bei der Polizei mehrere hundert Strafanzeigen wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung eingegangen.



Die "Titanic" griff den Tweet satirisch auf und gab vor, von Storch dürfe nun über den Account des Magazins twittern. Die gefakten Tweets markierte "Titanic" jeweils mit "(bvs)" und versah die Posts absichtlicht mit Rechtschreib- und Grammatikfehlern. Die Tweets wiederholten die umstrittene Äußerung von Storchs Original-Tweet und erfanden noch einen zweiten angeblich von ihr verfassten Tweet. Beide wurden von Twitter beanstandet, der Account daraufhin gesperrt.



Wolff sagte, er habe derzeit keinen Kontakt zu Twitter. Der Account werde laut Twitter erst dann wieder freigeschaltet, wenn die betreffenden Tweets gelöscht werden. Das habe man aber nicht vor. "Wir wollen austesten, was das bedeutet und welche Folgen es hat".



Wolff glaubt, dass die Sperrung im Zusammenhang mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz steht. Im vergangenen Jahr - vor Inkrafttreten des Gesetzes - sei der Twitter-Account wegen ähnlicher Aktionen nicht gesperrt geworden. Das sogenannte NetzDG ist seit 1. Januar voll inkraft. Betreiber sozialer Netzwerke wie Facebook, Twitter und YouTube werden darin verpflichtet, "offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden" nach Eingang einer Beschwerde zu löschen oder zu sperren. Kritiker sehen mit dem Gesetz die Pressefreiheit gefährdet.