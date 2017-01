Streit um Mauerbau Mexikos Präsident sagt Treffen mit Trump ab

Mexikos Präsident Peña Nieto (dpa / picture-alliance / Jorge Nunez)

Der mexikanische Präsident Peña Nieto hat das für kommenden Dienstag geplante Treffen mit US-Präsident Trump in Washington abgesagt.

Das teilte das Präsidialamt in Mexiko-Stadt mit. Zuvor hatte Trump erklärt, wenn Mexiko nicht bereit sei, den Bau einer geplanten Grenzmauer zwischen beiden Staaten zu finanzieren, wäre es besser, auf die Zusammenkunft zu verzichten. Peña Nieto hatte mehrmals öffentlich bekräftigt, dass sich Mexiko finanziell nicht an dem Bau beteiligen werde. Er sei aber zu einer Zusammenarbeit bereit, um Vereinbarungen im Sinne beider Länder zu erzielen. Trump hatte den Bau gestern per Dekret angeordnet, er will damit illegale Einwanderung eindämmen.