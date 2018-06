Kurz vor dem Sondertreffen zahlreicher EU-Staaten zur Asylpolitik treten die Differenzen zwischen zahlreichen Mitgliedsstaaten immer offener zutage. Italien will keine Migranten mehr zurücknehmen, Tschechien droht mit der Schließung seiner Grenzen und Bulgarien fordert eine sofortige Abriegelung der EU-Außengrenzen sowie die Errichtung von Auffanglagern in Libyen und der Türkei.

Der italienische Innenminister Salvini erteilte Forderungen aus Deutschland eine Absage, bereits in Italien registrierte Asylbewerber wieder zurückzunehmen. Kein Einziger könne mehr aufgenommen werden, sagte der Chef der Lega-Partei dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Innerhalb eines Jahres werde sich entscheiden, ob das vereinte Europa weiter bestehe.



Der tschechische Ministerpräsident Babis sagte, sollte Deutschland dazu übergehen, Flüchtlinge zurückzuweisen, werde sein Land die Grenzen abriegeln. In Prag kam der nationale Sicherheitsrat zusammen, um über einen Krisenplan zu beraten.



Bulgarien will beim anstehenden Sondertreffen mehrerer Staats- und Regierungschefs der EU am Sonntag die sofortige Schließung der Außengrenzen der Staatengemeinschaft vorschlagen. Zudem wolle er die Einrichtung von Auffanglagern für Kriegsflüchtlinge in Libyen und der Türkei anregen, kündigte Ministerpräsident Borissow im Parlament in Sofia an. Wenn der Zustrom von Flüchtlingen gestoppt sei, sollte die EU sich mit den bereits aufgenommenen Hilfesuchenden befassen. Die Menschen, die vor vor Krieg und Gewalt fliehen, sollte Asyl gewährt werden. Der Rest sollte "nach Hause geschickt" werden.



Ungarns Ministerpräsident Orban äußerte erneut scharfe Kritik am Sondertreffen. Dieses sei nicht rechtmäßig, weil es nicht von Ratspräsident Tusk einberufen worden sei.



Der österreichische Bundeskanzler Kurz betonte in der "Bild"-Zeitung, die Spannungen in Europa seien durch die falsche Politik in den Jahren 2015 und '16 entstanden. Kurz machte Bundeskanzlerin Merkel nicht explizit dafür verantwortlich. Er betonte aber, die damalige Politik habe viele Migranten motiviert, nach Europa aufzubrechen.



Mit Blick auf das Sondertreffen dämpfte Kanzlerin Merkel die Erwartungen und hob den "informellen Charakter" des Termins hervor. Laut EU-Kommission haben mittlerweile 16 Mitgliedsstaaten Interesse zur Teilnahme bekundet.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.