Wer ist verantwortlich für diese Eskalation? Was ist falsch gelaufen in der Diplomatie? Und was muss passieren, damit dieser Streit friedlich endet? Das sind die Fragen, um die es heute in "Kontrovers" gehen wird.

Gesprächsgäste:

Roderich Kiesewetter, CDU-MdB, Obmann im Auswärtigen Ausschuss

Prof. Christian Hacke, Politikwissenschaftler Universität Bonn

Daniele Ganser, Publizist, Historiker

