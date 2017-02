Streit um Raketentest Iran kündigt nach neuen US-Sanktionen scharfe Reaktion an

Das Foto zeigt den Abschuss einer Rakete vom Typ S 200 im Iran (Archivbild) (dpa-Bildfunk / AP / ISNA)

Der Iran will auf die neuen US-Sanktionen wegen eines Raketentests reagieren.

Das Außenministerium in Teheran kündigte an, einige US-Bürger und Firmen ebenfalls mit Beschränkungen zu belegen. Das iranische Raketenprogramm diene lediglich der Verteidigung der nationalen Grenzen, heißt es in einer Erklärung. Die USA hatten weitere Strafmaßnahmen gegen die Islamische Republik verhängt, nachdem das Land eine Mittelstreckenrakete getestet hatte.



Bundesaußenminister Gabriel zeigte Verständnis für die Reaktion der USA. Teheran habe mit dem Raketentest gegen alle einschlägigen Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats verstoßen, sagte Gabriel in New York. Washington habe nicht die Absicht, das Atom-Abkommen mit dem Iran nun in Frage zu stellen, erklärte der Minister. Gabriel ließ offen, ob Deutschland sich den Strafmaßnahmen anschließt.