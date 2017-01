So viel Nervosität und Aufregung wie in diesen Tagen war schon lange nicht mehr im Europäischen Parlament. Seit dem erklärten Abgang des amtierenden Parlamentspräsidenten Martin Schulz, SPD, in die Bundespolitik, Ende vergangenen Jahres, haben sich die Ereignisse förmlich überschlagen. Alle Drehbücher für einen halbwegs reibungslosen Übergang des Präsidentenamtes sind seither nichts mehr wert. Wer und damit auch welche Parteienfamilie bei der angesetzten Wahl für den kommenden Dienstag gewinnen wird, ist völlig offen.

Für die dramatische Zuspitzung gibt es mehrere Ursachen. Da sind zunächst die Sozialdemokraten, die sich nicht mehr an die ursprüngliche Vereinbarung einer Machtteilung gebunden fühlen. Denn nach der schriftlichen Festlegung von 2014, in dieser Woche erst von einem zornigen EVP-Fraktionschef Manfred Weber veröffentlicht, sollte das Präsidentenamt von den Sozialdemokraten in der Mitte der Legislaturperiode an die europäischen Christdemokraten übergehen.

Doch das Papier ist aus sozialdemokratischer Sicht nichts mehr wert, weil sich die Rahmenbedingungen grundlegend verändert haben. Schon jetzt gehören Ratspräsident Donald Tusk sowie Kommissionschef Jean Claude Juncker der EVP an. Deshalb ist die europäische SPD nicht bereit, auch noch das dritte EU-Spitzenamt kampflos abzugeben. Was aus ihrer Sicht durchaus nachvollziehbar ist.

Ein Schritt mit weitreichenden Folgen

Doch der Riss geht tiefer. Denn gleichzeitig haben die Sozialdemokraten auch die informelle große Koalition – durch Martin Schulz selber über regelmäßige Vorabsprachen institutionalisiert - faktisch aufgekündigt. Ein Schritt mit weitreichenden Folgen: denn damit wird nicht nur die Entscheidungsfindung im Europäischen Parlament künftig deutlich komplizierter werden, auch die EU-Kommission verliert durch diese Entscheidung ihren bislang so verlässlichen Partner.

Was das Tagesgeschäft nicht gerade erleichtern dürfte. Gleichzeitig aber befindet sich die EU derzeit in einer äußerst schwierigen Lage – angefangen vom bevorstehenden Brexit und der ungelösten Bankenkrise über einen unberechenbaren US-Präsidenten Donald Trump bis hin zu wichtigen nationalen Parlamentswahlen in diesem Jahr, bei denen vor allem die Populisten deutliche Siege nach Hause tragen dürften. Zerwürfnisse im Inneren würden die EU zusätzlich schwächen, obwohl sie eigentlich stark sein müsste, um das Kommende zu bewältigen.

Doch bei allem verständlichen Wehklagen und Zorn der EVP über die Unzuverlässigkeit der Sozialdemokraten, bei allen nachvollziehbaren Ermahnungen und Warnungen von Kommissionschef Juncker, die Arbeitsfähigkeit der Institutionen nicht durch das politische Gerangel um das Präsidentenamt zusätzlich zu belasten: letztlich ist es ein wohltuender, weil urdemokratischer Prozess, wenn sich die Parteien endlich aus dem Korsett der informellen großen Koalition befreien.

Eine positive Entwicklung

Natürlich hat die bisherige Konstellation für einen halbwegs reibungslosen Betrieb zwischen Kommission und Parlament gesorgt. Der Preis dafür war jedoch hoch: die kleinen Parteien wurden marginalisiert, der politische Wettbewerb ausgebremst und die EU-Kommission ist nicht immer so kontrolliert worden, wie dies eigentlich durch ein demokratisch legitimiertes Parlament hätte sein müssen.

Letztlich also kann man durch die Auflösung der derzeitigen Strukturen eine gewisse Emanzipation, wichtiger noch eine Normalisierung des europäischen Parlamentsbetriebes beobachten. Eine positive Entwicklung, die am kommenden Dienstag dann in der Kampfabstimmung um das Präsidentenamt ihren vorläufigen Höhepunkt finden wird.

Bedauernswert ist freilich, dass die Parteien keine mutigeren Personalentscheidungen für ihre Spitzenkandidaten getroffen haben. Mit Antonio Tajani für die EVP, Gianni Pittella für die Sozialdemokraten sowie Guy Verhofstadt von den Liberalen tritt noch einmal die alte Garde an, die eben nicht für neue Ideen und Impulse steht.

Hohe Messlatte für Schulz' Nachfolger

Selbst wenn die Politik künftig wieder von den Fraktionen gestaltet werden soll – eine starke Persönlichkeit an der Spitze hätte dem Europäischen Parlament gut getan, gerade auch in der Außenwirkung. Denn dies bleibt nun einmal - neben der Idee der Spitzenkandidaten - das große Vermächtnis von Martin Schulz. Bei aller berechtigten Kritik über seinen Politik- und Arbeitsstil – Schulz hat dem EU-Parlament in Europa Gesicht und Stimme gegeben. Das ist die Messlatte für seinen Nachfolger oder - wenngleich leider unwahrscheinlicher - seine Nachfolgerin.

Jörg Münchenberg (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Jörg Münchenberg, geboren 1966; studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Volkswirtschaftslehre in Freiburg, Kanada und Nürnberg-Erlangen. Seit 1997 beim Deutschlandfunk als Moderator und Redakteur zunächst in der Wirtschaftsredaktion; später Korrespondent für das Deutschlandradio im Berliner Hauptstadtstudio, seit Herbst 2012 europapolitischer Korrespondent in Brüssel.