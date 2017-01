Darum will Arbeitsministerin Andrea Nahles die Rückkehr in eine Vollzeitstelle erleichtern. Die Arbeitgeber befürchten zu viel staatliche Bevormundung und Bürokratie. Aber was sind Vollzeitstellen in einer digitalen Zeit überhaupt? Hat der Acht-Stunden-Tag ausgedient? Müssen Arbeitnehmer künftig ständig erreichbar sein?

Gesprächsgäste:

Carola Reimann, SPD, stv. Fraktionsvorsitzende für Arbeit und Soziales

Eric Thode, Arbeitsmarktexperte Bertelsmann Stiftung

Roland Wolf, Geschäftsführer Arbeitsrecht, Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände



