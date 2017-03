Im Streit um verhinderte Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland wächst aus Ländern und Kommunen der Druck auf die Bundesregierung, klar Stellung zu beziehen.

NRW-Ministerpräsidentin Kraft forderte im Deutschlandfunk, Städte und Gemeinden dürften in dieser Frage nicht allein gelassen werden. Der Deutsche Städtetag betonte, der Bund könne das Problem nicht bei den Rathäusern abladen. Gefragt seien nun Außenpolitik und Diplomatie. In bislang drei Fällen verhinderten deutsche Kommunen Auftritte türkischer Minister und lösten damit in Ankara erboste Reaktionen aus. Über das Thema telefonierten heute Kanzlerin Merkel und Regierungschef Yildirim miteinander. Das Gespräch sei gut und produktiv verlaufen, wird Yildirim von türkischen Medien zitiert. Der Konflikt werde auch beim für Mittwoch geplanten Treffen der beiden Außenminister, Gabriel und Cavusoglu, angesprochen.



Seit Tagen wird unter deutschen Politikern hefig debattiert, ob ein generelles Verbot ausgesprochen werden soll. Der CSU-Innenpolitiker Uhl befürwortete dies im Deutschlandfunk mit der Begründung, man dürfe Feinden der Demokratie keine Versammlungsfreiheit gewähren. Dagegen sagte SPD-Fraktionschef

Oppermann der "Welt am Sonntag", nehme man Meinungsfreiheit ernst, dürfe man nicht Gleiches mit Gleichem vergelten.