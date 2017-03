Im Streit um verhinderte Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland haben Regierungschef Yildirim und Bundeskanzlerin Merkel miteinander telefoniert.

Das Gespräch sei gut und produktiv verlaufen, wird Yildirim von türkischen Medien zitiert. Das Thema solle auch beim für Mittwoch geplanten Treffen der beiden Außenminister, Gabriel und Cavusoglu besprochen werden. Die Regierung in Ankara schickt derzeit Minister nach Deutschland, um für die von Staatschef Erdogan angestrebte Verfassungsänderung zu werben. In bislang drei Fällen haben deutsche Kommunen derartige Auftritte verhindert und damit in Ankara erboste Reaktionen ausgelöst. Unter deutschen Politikern wird seit Tagen kontrovers debattiert, ob ein generelles Verbot ausgesprochen oder der freien Meinungsäußerung Vorrang eingeräumt werden soll. Aus Ländern und Kommunen kommen verstärkt Forderungen an den Bund, sich in dieser Frage eindeutig zu positionieren.