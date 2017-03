Aus Verärgerung über die Wiederwahl von EU-Ratspräsident Tusk blockiert Polen die Beschlüsse des Brüsseler Gipfels.

Ministerpräsidentin Szydlo erklärte am Abend, ihr Land werde die Abschlusserklärung nicht unterzeichnen. Der Gipfel hatte zuvor gegen den ausdrücklichen Willen der Regierung in Warschau den früheren polnischen Ministerpräsidenten Tusk als Ratsvorsitzenden bestätigt. Der Chef der rechtsnationalen polnischen Regierungspartei PiS, Kaczynski, sagte, kein Ratspräsident dürfe ohne den Rückhalt seines Landes gewählt werden. Außenminister Waszczykowski kritisierte, die EU stehe unter einem deutschen Diktat. Bundeskanzlerin Merkel kritisierte das Verhalten Polens. Sie betonte, die europäischen Verträge sähen die Möglichkeit einer qualifizierten Mehrheit ausdrücklich vor. Die rechtsnationale PiS-Partei wirft dem Liberalen Tusk unter anderem eine Einmischung in die polnische Innenpolitik vor.



Der Gipfel entdet heute mit Erörterungen über die Zukunft der Europäischen Union nach dem Austritts Großbritanniens. Dessen Premierministerin May nimmt an diesen Gesprächen nicht mehr teil.