Streit um Überschüsse Gabriel fordert Investitionen, Schäuble Steuerentlastungen

Bundeswirtschaftsminister Gabriel. (dpa/picture-alliance/Michael Kappeler)

Angesichts des Rekordüberschusses der öffentlichen Kassen hat Wirtschaftsminister Gabriel eine Investitionsoffensive verlangt.

Es könne nicht sein, dass man nötige Sanierungsmaßnahmen weiter aufschiebe, sagte Gabriel dem Deutschlandfunk. So gebe es an den Schulen hierzulande einen Bedarf von 34 Milliarden Euro. Es würden Brücken stillgelegt und bei der digitalen Infrastruktur sei Deutschland ein Entwicklungsland. Deshalb müsse es Vorfahrt für Investitionen geben, meinte Gabriel. Der SPD-Chef stellte sich damit gegen Finanzminister Schäuble. Dieser will den Überschuss von 6,2 Milliarden Euro zur Schulden-Tilgung verwenden. Aus dem Plus, das sich am Ende eines Jahres ergebe, könne man nicht dauerhafte Steuersenkungen finanzieren, sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Das sei nicht seriös. Statt eines Schnellschusses brauche man eine umfassende Reform in der nächsten Wahlperiode - bei der Lohn- und bei der Unternehmenssteuer, betonte Schäuble.