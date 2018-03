Im Streit um die von den USA angekündigten Schutzzölle auf Stahl und Aluminium hat Ifo-Präsident Fuest für maßvolle Gegenmaßnahmen der EU plädiert.

Die EU-Kommission solle lediglich Zölle in einem überschaubaren Marktsegment wie Kleidung oder Motorräder verhängen, um den Konflikt nicht anzuheizen, sagte Fuest im Deutschlandfunk. In den USA dürfe nicht der Eindruck entstehen, die Europäische Union reagiere übermäßig hart. Die EU-Kommission will heute über ihr weiteres Vorgehen im Streit um die von US-Präsident Trump angekündigten Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte beraten. Zur Diskussion stehen Zölle auf US-Waren im Wert von 2,8 Milliarden Euro, etwa auf Jeans, Motorräder und Whiskey. IWF-Chefin Lagarde warnte vor den Folgen eines Handelskriegs. Diesen könne keiner gewinnen, sagte sie im französischen Radiosender RTL.



Inmitten des Streits war der oberste Wirtschaftsberater Trumps, Cohn, zurückgetreten. Dieser galt als Befürworter eines freien Handels und Gegner von Trumps Zoll-Plänen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.