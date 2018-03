Die bulgarische EU-Ratspräsidentschaft mahnt zu einer besonnenen Reaktion auf die amerikanischen Pläne für Zölle auf Stahl und Aluminium.

Finanzminister Goranow erklärte am Rande eines Treffens mit seinen Kollegen in Brüssel, eine Überreaktion sei nie eine gute Idee. Über die Frage von Gegenmaßnahmen müsse es eine tiefgehende Diskussion geben.



Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Lange, sieht Chancen für eine gütliche Einigung. Er sei ganz optimistisch, sagte Lange im ZDF. Hoffnungen setze er vor allem auf Widerstand in der Republikanischen Partei und im US-Kongress, wo viele den Kurs von Präsident Trump nicht mitgehen wollten, meinte der SPD-Europaabgeordnete. Sollten die USA an den von Trump beschlossenen Zöllen auf Stahl und Aluminium festhalten, werde die EU Gegenmaßnahmen ergreifen. Diese würden aber ausgewogen ausfallen, damit der Streit nicht eskaliere, sagte Lange.



In der Sendung "Kontrovers" ging es gestern ebenfalls um das Thema.

