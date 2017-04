In Paraguay ist kein Ende des Streits über die von der Regierung angestrebte Verfassungsänderung in Sicht.

Politiker verschiedener Oppositionsparteien brachen in Asunciòn eine von Präsident Cartes einberufene Verhandlungsrunde ab. Zur Begründung hieß es, Cartes habe die Verfassungsreform nicht wie verlangt zurückgezogen. Der Präsident wolle offenbar nur Zeit gewinnen und die Bürger von Protesten abhalten.



Die Opposition lehnt die Verfassungsänderung ab, weil das Staatsoberhaupt die Möglichkeit bekommen soll, länger als nur eine Amtszeit an der Macht zu bleiben. Auch Cartes könnte davon profitieren, wenn sein Mandat 2018 ausläuft. Am Wochenende waren Proteste der Opposition dagegen in Gewalt umgeschlagen.