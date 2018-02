Angesichts unterschiedlicher Auffassungen zur künftigen Finanzierung der Europäischen Union hat Kommissionschef Juncker vor einer neuen Spaltung der EU gewarnt.

Davon habe es in der Vergangenheit genug gegeben, sagte er vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und EU-Parlamentspräsident Tajani hatten sich dafür ausgesprochen, bei der Verteilung von Geldern künftig die Bereitschaft der Mitgliedstaaten zur Aufnahme von Flüchtlingen zu berücksichtigen. Polen lehnt das ab; auch Österreich und Litauen und Luxemburg äußerten sich kritisch zu dem Vorschlag. Am Ende würden Bauern und Studenten dafür bestraft, dass ihre Regierungen sich nicht an Abmachungen hielten, sagte der luxemburgische Premierminister Bettel in Brüssel. Ungarns Ministerpräsident Orban forderte derweil eine halbe Milliarde Euro von der EU zurück. Orban erklärte in einem Video auf seiner Facebook-Seite, Ungarn habe mehr als eine Milliarde in die Grenzsicherung investiert, was auch der EU zugute komme.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.