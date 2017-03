Der türkische Präsident Erdogan will das Auftrittsverbot für seine Minister in den Niederlanden vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bringen.

Er drohte zudem in einem Fernseh-Interview, Sanktionen gegen die Regierung in Den Haag einzuleiten. In Richtung Deutschland erklärte Erdogan, Kanzlerin Merkel unterstütze Terrorismus. Der türkische EU-Minister Celik forderte, das Flüchtlingsabkommen zu überprüfen.



Zuvor hatten die EU und die NATO in dem Streit zur Mäßigung aufgerufen. In einer gemeinsamen Erklärung der EU-Außenbeauftragten Mogherini und des Erweiterungskommissars Hahn heißt es, die Türkei müsse auf überzogene Äußerungen und Handlungen verzichten. Das Auswärtige Amt verschärfte indes seine Hinweise für Türkei-Reisende. Ihnen werde empfohlen, sich von politischen Veranstaltungen und Menschenansammlungen fernzuhalten.