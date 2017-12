Bei der Technik für das Laden von Elektroautos gibt es offenbar erhebliche Sicherheitsprobleme.

Wie der Wirtschaftsingenieur Dahlheimer vom Fraunhofer-Institut in Kaiserslautern bei der Jahrestagung des Chaos Computer Club in Leipzig erläuterte, können die Datenspeicher von öffentlichen Stromtankstellen mit einfachsten Mitteln ausgelesen und manipuliert werden. Dafür müssten nur sechs Schrauben an der Ladestation gelöst und ein USB-Stick angeschlossen werden.



Gleichzeitig seien die Kunden-Chipkarten nur unzureichend gegen Fälschung gesichert. Allein mit der Seriennummer der Karte könnten Betrüger auf fremde Kosten Strom tanken. Das sei so, als könne man mit der Fotokopie einer EC-Karte im Supermarkt einkaufen, sagte Dahlheimer.



Der Chaos Computer Club hat die Betreiber von Ladestationen nun aufgefordert, bei der Sicherheit in den Bezahlvorgängen nachzubessern.



Die Jahrestagung des Chaos Computer Club gilt als der größte Hackerkongress in Europa. Die Teilnehmer befassen sich unter anderem mit Schwachstellen in der Computertechnik und Internet-Anwendungen. Die Szene versteht den Begriff des Hackers im ursprünglichen Sinn, nämlich schnell eine technische Lösung für ein Problem zu entwickeln. Laut Aussage der Veranstalter sollen auf dem viertägigen Kongress auch Utopien und Handlungsoptionen für die digitale Gesellschaft entworfen werden.

