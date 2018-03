Durch die Zerschlagung des Energiekonzerns Innogy droht der Verlust zahlreicher Jobs.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung von Eon und RWE heißt es, Eon erwarte nach der Übernahme von Innogy nach ersten Berechnungen den Abbau von maximal 5.000 Arbeitsplätzen. Man rechne aber damit, dass man im kommenden Jahrzehnt tausende neue Stellen schaffen könne. Die Gewerkschaften Verdi und IGBCE hatten zuvor erklärt, sie gigen von einem Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen aus.



Geplant ist, dass RWE sich an Eon beteiligt, die Geschäftsfelder seiner Tochter Innogy sollen aufgeteilt werden. Eon will sich auf das Netzgeschäft konzentrieren, RWE auf die erneuerbaren Energien. Bundeskanzlerin Merkel und die an RWE beteiligten Kommunen hatten das Vorhaben begrüßt.



Verbraucherschützer bewerten die geplante Neuordnung der Energiekonzerne E.ON und RWE unterschiedlich. Der Dachverband der Verbraucherzentralen erhofft sich von dem Zusammenschuss sinkende Strompreise. Der Bund der Energieverbraucher befürchtet dagegen Preissteigerungen, weil der Markt weniger Anbieter hätte. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung widersprach dieser Ansicht: Es gebe genug Stromanbieter und damit auch genug Möglichkeiten für Stromkunden zu wechseln.

