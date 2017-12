Stromkunden drohen nach Presseinformationen weiter steigende Preise.

Bereits im zu Ende gehenden Jahr sei Elektrizität so teuer wie noch nie in Deutschland gewesen, schreibt das "Handelsblatt" unter Berufung auf Zahlen des Verbraucherportals Verivox. Darüber hinaus sorgten erneut anziehende Tarife vieler Anbieter für einen insgesamt weiter steigenden Durchschnittspreis - trotz stabiler oder sinkender Sätze anderer Versorger. Außerdem gäben viele Unternehmen rückläufige Kosten nicht an die Verbraucher weiter.



Dem Bericht zufolge lag 2017 für einen repräsentativen Haushalt mit drei Personen und einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden der Durchschnittspreis bei 28,20 Cent je Kilowattstunde Strom. Das seien 0,77 Cent mehr als im Jahr zuvor gewesen. Zu erwarten sei nun ein weiterer Anstieg auf 28,44 Cent. Für einen derartigen Durchschnittshaushalt entspreche dies einer Jahres-Stromrechnung von knapp 1.140 Euro.

26.12.2017