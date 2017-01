Strompreise Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland wird größer

Überland-Stromleitungen nahe dem nordhessischen Hofgeismar (Uwe Zucchi dpa / lhe)

Die Strompreise in Ost- und Westdeutschland gehen immer mehr auseinander.

Nach Berechnungen des Internetportals Verivox müssen Kunden in Brandenburg am meisten zahlen. Dort beläuft sich die Jahresrechnung für einen Musterhalt mit einem Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden auf 1.180 Euro. In Bremen waren demnach 1.054 Euro fällig, also 126 weniger. Ursache für diese Entwicklung sind den Angaben zufolge insbesondere die unterschiedlichen Netzentgelte. Sie steigen vor allem dort besonders stark, wo viele Wind- und Sonnenenergie-Anlagen errichtet und angeschlossen werden müssen.