"Studi des Jahres" Designer-Holzpavillon im Flüchtlingsheim

Für den Entwurf und Bau eines Holzpavillions auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in Mannheim erhalten Architektur-Studierende der Technischen Universität Kaiserslautern die Auszeichnung "Studierende des Jahres". Während der Bauphase wohnten sie in der Asylunterkunft. Die Flüchtlinge waren ebenfalls in den Bau involviert.

Von Tobias Krone