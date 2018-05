Gewalt und Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr fast 31 Millionen Menschen innerhalb ihres eigenen Landes in die Flucht getrieben.

Allein fast 12 Millionen Menschen hätten aufgrund von bewaffneten Konflikten ihre Wohnorte verlassen müssen, heißt es im Jahresbericht des in Genf ansässigen Beobachtungszentrums für Binnenvertriebene. Dies sei die höchste Zahl seit einem Jahrzehnt. Dem Bericht zufolge wurden die meisten Menschen in Syrien, der Demokratischen Republik Kongo und im Irak vertrieben. Knapp 19 Millionen Menschen verloren im vergangenen Jahr durch Naturkatastrophen ihr Zuhause, die meisten von ihnen in China, auf den Philippinen, in Kuba und den USA.

