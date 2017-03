Mehr als eine halbe Milliarde Menschen müssen einer Studie zufolge ohne sauberes Wasser auskommen.

Am stärksten betroffen sind nach Angaben der Hilfsorganisation WaterAid die Entwicklungsländer Papua-Neuguinea, Madagaskar und Mosambik. Schwierig sei die Lage aber auch in China und Indien. Die meisten der 663 Millionen Menschen, die von der Wasserversorgung abgeschnitten sind, leben auf dem Land.



Die Deutsche-Unesco-Kommission rief am heutigen Weltwassertag dazu auf, Abwasser stärker als Ressource zu nutzen. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage gewinne es als alternative Quelle an Bedeutung. Das Thema steht auch im Mittelpunkt des UNO-Weltwasserberichts, der heute im südafrikanischen Durban veröffentlicht wird.