Die deutschen Großunternehmen haben in diesem Jahr so viel Geld für Rückkäufe eigener Aktien ausgegeben wie seit Beginn der globalen Finanzkrise nicht mehr.

Nach Berechnungen des 'Flossbach von Storch Research Institute' kauften im Dax und im M-Dax notierte Unternehmen Papiere im Wert von mehr als 4,2 Milliarden Euro zurück. Das ist der höchste Wert seit 2008. Rückkäufe in großem Stil gab es unter anderem bei den Versicherern Allianz und Munich Re, beim Siemens-Konzern und beim Sportartikelhersteller Adidas. Grund für die Rückkäufe sind demnach die wachsenden Barmittel der Unternehmen aufgrund der guten Konjunktur.



Rückkäufe sind ein Mittel, um den Kurs der Aktien in die Höhe zu treiben. In der Regel vernichten die Unternehmen die erworbenen Wertpapiere. Dadurch steigen Gewinn und Dividende der verbliebenen Aktien, was wiederum zu einer größeren Nachfrage führt.