Eine gute soziale Mischung und ein positives Klima an einer Schule können laut einer Studie den Erfolg von Schülern aus bildungsfernen Elternhäusern begünstigen.

Das bilanziert eine Sonderauswertung des Pisa-Tests 2015 der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Am Montag wurde die Analyse in Berlin vorgelegt. An dem Test nahmen seinerzeit rund 540.000 Schüler in 72 Ländern teil.



In Deutschland gibt es demnach immer mehr Schüler, die trotz eines eher bildungsfernen Elternhauses solide Fähigkeiten in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften erwerben - sogenannte resiliente Schüler. "Von 2006 bis 2015 ist der Anteil von einem Viertel auf fast ein Drittel gestiegen", sagte der OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher im Deutschlandfunk. Damit sei ihr Anteil so stark gestiegen wie in kaum einem anderen OECD-Land. Bei der Chancengleichheit liege Deutschland aber immer noch unter dem OECD-Durchschnitt.



In den OECD-Ländern lag der Anteil resilienter Schüler beim Pisa-Test 2015 den Angaben zufolge im Schnitt bei rund 25 Prozent. Hongkong (China) mit 53 und Macao (China) mit 52 Prozent hatten den höchsten Anteil. Besonders gering war der Anteil in Indonesien, Brasilen, Mexiko und Rumänien. Entscheidend sei auch, ob im Elternhaus dieselbe Sprache wie im Unterricht gesprochen werde. Auch hätten Mädchen eine "leicht, aber signifikant geringere Chance" auf Resilienz als Jungen, heißt es in der Studie.

