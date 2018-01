Die Bezahlung von Auszubildenden in Deutschland ist im vergangenen Jahr nur wenig gestiegen.

Im Schnitt erhöhten sich die Vergütungen um 2,6 Prozent, wie das Bundesinstitut für Berufsbildung mitteilte. Damit fiel das Plus deutlich schwächer aus als in den Vorjahren. Für die Studie wurden über 300 Tarifabschlüsse für verschiedene Berufe in Ost- und Westdeutschland ausgewertet. Die Bezahlung ist je nach Ausbildungsberuf unterschiedlich: Maurer etwa bekommen durchschnittlich knapp 1.100 Euro pro Monat, Schornsteinfeger nicht einmal die Hälfte. Die Azubi-Bezahlung steigt von Lehrjahr zu Lehrjahr - errechnet wurde der Durchschnittswert für die ganze Ausbildungszeit.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.