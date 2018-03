Demokratie und Rechtsstaatlichkeit befinden sich laut einer Studie weltweit in einer Krise.

In den 129 untersuchten Staaten hätten 40 Regierungen, darunter auch solche aus fortgeschrittenen Demokratien, in den vergangenen zwei Jahren den Rechtsstaat eingeschränkt, heißt es in einem Bericht der Bertelsmann Stiftung.

Länder wie Brasilien, Polen und die Türkei näherten sich der Schwelle zur Autokratie. Größere Fortschritte in Richtung Demokratie machten der Analyse zufolge nur Burkina Faso und Sri Lanka.



Die Erhebung umfasst den Zeitraum vom Februar 2015 bis Januar 2017. Der Index wird alle zwei Jahre erstellt.

