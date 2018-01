Das deutsche Stromnetz ist einer Studie zufolge nur unzureichend auf die erwartete Zunahme von Elektroautos vorbereitet.

Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf eine Untersuchung der Technischen Universität München berichtet, ist ab einer Elektroauto-Quote von 30 Prozent mit flächendeckenden Stromausfällen zu rechnen. In den Großstadtregionen könnten schon in den kommenden fünf bis zehn Jahren Versorgungs-Engpässe entstehen.



Zuletzt betrug der Anteil an Elektroautos in Deutschland 1,4 Prozent.

