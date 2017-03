Die Zahl der Hungernden weltweit ist deutlich gestiegen.

Das geht aus einem Bericht hervor, den die Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen und die EU-Kommission in Auftrag gegeben hatten. Demnach litten im vergangenen Jahr rund 108 Millionen Menschen unter Lebensmittelmangel. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Drittel mehr.



Als Ursachen nennt die Studie bewaffnete Konflikte, aber auch stark steigende Nahrungsmittelpreise und extreme Wetterbedingungen. Die Autoren warnen vor Hungerkatastrophen im Südsudan, in Somalia, im Jemen und im Nordosten Nigerias noch in diesem Jahr.