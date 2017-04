Das Instiut der deutschen Wirtschaft plädiert für ein größeres Engagement der Firmen bei der Suche nach Fachkräften.

Um freiwerdende Stellen auch überregional ausschreiben zu können, müssten die Unternehmen ihr Personal bei der Wohnungssuche unterstützen und mehr Hilfestellung bei der Integration in den Alltag geben. Denkbar wären etwa Mentoren, die Neueinsteiger aus anderen Regionen begleiteten. Auch sollten die Betriebe über Wege nachdenken, junge Leute und Arbeitslose zu mehr Mobilität zu bewegen - etwa durch Wohnangebote für Lehrlinge am Ausbildungsort. - Das DIW hatte eine Studie zum Fachkräftemangel in Auftrag gegeben. Danach wird sich die Lage in Süddeutschland, aber auch in Ostdeutschland vermutlich weiter verschlechtern.