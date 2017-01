Studie Flüchtlinge können Wirtschaftswachstum ankurbeln

Ein afghanischer Flüchtling mit seinem Ausbilder (picture alliance/ dpa/ Jens-Ulrich Koch)

Die Zuwanderung durch Flüchtlinge kann einer Studie zufolge einen positiven Effekt für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland haben.

Nach Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft könnte das Bruttoinlandsprodukt durch den Zuzug hunderttausender Menschen bis 2020 um insgesamt 90 Milliarden Euro steigen. In diesem Jahr rechnet das Institut mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent; der Effekt dürfte sich in den kommenden Jahren auf knapp ein Prozent jährlich erhöhen. Als Ursachen werden der steigende private Konsum und zusätzliche Ausgaben des Staates zur Integration genannt. Wichtig sei es, die Ankömmlinge möglichst schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren.