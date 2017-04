Der größte Teil unbezahlter Tätigkeiten im Haushalt und in der Familie wird in Deutschland weiterhin von Frauen verrichtet - auch wenn diese berufstätig sind.

Eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hat ergeben, dass Frauen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren 1,6 Mal so viel Zeit auf Hausarbeit und Kinderbetreuung verwenden wie Männer. Bei der Pflege von Angehörigen ist es sogar 2,4 Mal so viel. Die Autoren sehen in dieser ungleichen Verteilung einen Grund dafür, dass Frauen vor allem in Teilzeit arbeiteten und in Beruf und Gesellschaft nicht gleichgestellt seien. Die Politik müsse Anreize für eine Umverteilung von unbezahlter Arbeit setzen, heißt es in der WSI-Studie. Die Elternzeit von Vätern habe sich diesbezüglich bereits positiv ausgewirkt.